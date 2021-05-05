Все меры нацелены на нормализацию эпидемиологической обстановки.

Из-за пандемии коронавируса во Владимирской области просят отказаться 9 мая от парадов, а также от массовых собраний ветеранов и участников Великой Отечественной войны.Региональный оперативный штаб направил свои рекомендации властям городов и районов.При этом разрешается проводить возложения венков и цветов к воинским захоронениям, обелискам и мемориалам, а также организовывать тематические мероприятия во дворах и на придомовых территориях.«Все меры нацелены на нормализацию эпидемиологической обстановки», – уточнили в пресс-службе губернатора.Ранее стало известно, что и в 2021 году состоится в онлайн-формате. Регистрация участников проводится на