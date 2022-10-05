Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Вязников, обвиняемого в краже 7 тысяч рублей у пенсионерки с банковского счета, сообщили в пресс-службе УМВД

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Вязников, обвиняемого в краже 7 тысяч рублей у пенсионерки с банковского счета, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Пожилая женщина обратилась в полицию в августе и сообщила о пропаже денег со счета. «Проанализировав переводы денег, а также личности тех, кто мог иметь доступ к