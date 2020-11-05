По сообщениям местных жителей, свин каждый день выводит своих подопечных на прогулку, а затем загоняет домой.

И необычное видео из Покровского района. В окрестностях райцентра местные жители обнаружили вот такую странную компанию.Кабанчик вьетнамской породы, по всей видимости, натаскан на выпас коз и действует как собака- пастух: пятачком, направляет свое небольшое стадо в нужную сторону и козы повсюду покорно следуют за ним. По сообщениям местных жителей, свин каждый день выводит своих подопечных на прогулку, а затем загоняет домой.