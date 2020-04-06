Один - в Петушинском районе, второй - в Муроме

Во Владимирской области 6 апреля были выявлены два новых случая заражения COVID-19. По данным регионального управления Роспотребнадзора, один заболевший – из Петушков, второй – из Мурома.До сегодняшнего дня в регионе оставалось трое заражённых. По состоянию на 10.00 6 апреля, во Владимирской области – 5 официально подтверждённых случаев инфицирования COVID-19. Речь идёт о пациенте больницы в Петушинском районе, о котором ранее сообщала местная администрация. Тогда на их сайте появилась информация о сразу трёх подтверждённых случаях, но позже выяснилось, что диагноз лишь условный. Окончательные результаты анализов подтвердили заболевание у одного мужчины.О втором пациенте сообщил мэр города Мурома Евгений Рычков. По его словам, положительный результат анализа на коронавирус выявлен у недавно вернувшегося из Башкирии местного жителя.