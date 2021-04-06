Их придумали жители Владимирской области.

Во Владимирской области сотрудники национального парка «Мещёра» определились с именами пяти самок зубров.Напомним, что ранее был объявлен конкурс на самое красивое имя для краснокнижных животных. Жители региона свои варианты в соцсетях. Основной критерий — они должны начинаться на слог «Вл». Владимирцы предложили для парнокопытных 40 вариантов, из которых были выбраны пять: Влада, Влия, Власта, Владычица и Влюбимка.Другие предложенные имена не пропадут. Ими окрестят новых особей. В ближайшее время в питомник в районе деревни Савинская привезут ещё 10 зубров.