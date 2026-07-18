Мать бойца обратилась в прокуратуру после гибели сына, опасаясь, что женщина, с которой он официально расписался, может получить положенные ему выплаты. Прокуроры доказали в суде, что брак

Мать бойца обратилась в прокуратуру после гибели сына, опасаясь, что женщина, с которой он официально расписался, может получить положенные ему выплаты. Прокуроры доказали в суде, что брак был фиктивным. Мужчина заключил контракт с Минобороны в декабре 2024 года. О браке он не рассказывал ни родным, ни в документах — везде указывал, что не женат. Мать