Утро 1 сентября. Мать собирает сына первокласника первый раз в школу. Торжественную обстановку, как всегда, портит пьяный отец, вернувшийся с ночной смены. Мать не выдерживает:
- Скотина, сын в первый раз в школу идет, а ты нажрался!
- Да ладно, с ребятами по бутылочке пивка.
- Ты ж отец, должен его отвести в школу, рассказать, что нужно ХОРОШО себя вести, а учиться на одни ПЯТЕРКИ!!!
Не долго думая он собирается, берет сына за руку и они идут в школу. По дороге пристаиваются за красивой старшеклассницей в коротенькой юбке. Отец говорит:
- Ну как тебе ножки сынок?
- Классные!
- А попа?
- Классная!
Они ее обгоняют и отец, оценивая ее прелести с переди, спрашивает:
- А сиськи как тебе?
- Обалденные, па. Да и девченка очень симпатичная!
- Ну так вот запомни сы
еще анекдот!