В Собинском районе отремонтирован участок региональной трассы, ведущей к туристическим...

В Собинском районе отремонтирован участок региональной трассы, ведущей к туристическим объектам.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Завершён ремонт на автомобильной дороге регионального значения «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики», он проводился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Протяжённость обновлённого участка – порядка 2 км (от посёлка Ставрово до села Ермонино).Кроме ремонта дорожного покрытия, укрепили обочины и привели в нормативное состояние заездные карманы у остановок рейсовых автобусов для безопасной и комфортной высадки и посадки пассажиров.Отмечается, что по этой региональной трассе, входящей в опорную сеть дорог области, проходит один из туристических маршрутов. Например, у посёлка Ставрово многовековая история, впервые он упоминается в 1515 году. А в селе Жерехово, что в 1,5 км от обновлённого участка автодороги, сохранилась удивительная усадьба Всеволжских с неоготическими башнями. На них поставлено по 8 свечей, как символ материнской любви. Также здесь располагается один из первых храмов на Владимирской земле, построенных в стиле барокко.В деревне Орехово, в свою очередь, в 5 км от Ермонино в сторону Кольчугино, действует единственный в своём роде музей-усадьба «отца русской авиации» Николая Егоровича Жуковского. Ежегодно его посещают более 10 тысяч человек.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области