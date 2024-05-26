Мотоциклист и его пассажир погибли, пытаясь проскочить перед приближающимся грузовым поездом. Смертельная авария произошла на 102 км перегона «Ковров – Ковров-грузовой» 25 мая в 14:45. Об этом

Мотоциклист и его пассажир погибли, пытаясь проскочить перед приближающимся грузовым поездом. Смертельная авария произошла на 102 км перегона «Ковров – Ковров-грузовой» 25 мая в 14:45. Об этом рассказали в пресс-службе РДЖ. Несмотря на работающую сигнализацию, мотоциклист на большой скорости выехал на пути. Судя по всему, он думал, что успеет проскочить. Машинист экстренно затормозил, но избежать