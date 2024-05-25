Под предлогом помощи попавшим в ДТП родственникам пенсионеры отдавали деньги.

В конце лета 2023 года житель региональной столицы, по версии следствия, был курьером. Забирал деньги у пенсионеров из Юрьев-Польского и Владимира.Четверо пенсионеров поверили в историю о попавшем в ДТП родственнике. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, пострадавшие отдавали от 175 до 400 тысяч рублей.Часть суммы «курьер» переводил соучастникам, а себе оставлял процент. После задержания фигурант признался в содеянном и для меры пресечения был заключён под стражу. Уголовное дело направлено в суд.