Новые штрафы для дачников: с чем могут столкнуться владимирцы этим летом? В разгаре дачный сезон:...

Новые штрафы для дачников: с чем могут столкнуться владимирцы этим летом?В разгаре дачный сезон: кто-то едет за город, чтобы заняться садоводством, а кто-то - чтобы просто отдохнуть на свежем воздухе или пожарить шашлыки.Некоторые собственники дачных участков до сих пор не знают, что за приготовление пищи на огне, сжигание мусора и даже выросшие на дачном участке сорняки можно получить серьёзный штраф.В 2024 году вычислять нарушителей будут «по классике» - с помощью соседей и «по-новому» - с беспилотников.Рассказываем, что нужно знать владимирцам, дабы избежать «санкций».За что можно получить серьёзный «дачный штраф»?1. За разведение костра на участке.Штраф будет составлять от 5 000 до 15 000 рублей. Разводить огонь (для приготовления пищи) можно только в мангале — не ближе 5 метров от дома, а костёр — на расстоянии не ближе 50 метров от здания, 30 метров — от лиственных деревьев, 100 метров — от хвойных деревьев.2. За сорняки.Если они на участке выросли выше забора, то вас могут оштрафовать на 300–500 рублей.Если у вас на участке вырос борщевик, то вам придётся заплатить от 2 000 до 5000 рублей.3. За мусор.Если на вашем участке замечен мусор, то штраф составит от 2 000 до 3 000 рублей. За повторное нарушение - 5 000 рублей.Также правила затрагивают порядок сжигания мусора. Территория вокруг этого места должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, травы, валежника и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной (не менее 0,4 м).Для разведения костра на участке (для сжигания мусора) необходимо выкопать яму глубиной не менее 0,3 м. и диаметром не менее 1 м., либо разжигать огонь в металлической емкости с крышкой.Сжигать мусор запрещено:- если участок расположен на торфяных почвах;- при установлении особого противопожарного режима;- под кронами деревьев хвойных пород;- в емкости, стенки которой в механических разрывах (повреждениях);- при превышении установленных значений скорости ветра.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений