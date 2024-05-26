Во Владимире прошла проверка работы общественного транспорта: что возмущает жителей...

Во Владимире прошла проверка работы общественного транспорта: что возмущает жителей города?«Доступный владимирский общественный транспорт оказался совсем недоступным и не очень удобным...» - делают выводы представители Народного фронта (Владимирская область). На днях они проверили работу автобусов и троллейбусов, а также выслушали жалобы местных жителей.Среди главных проблем — нарушение интервала работы общественного транспорта, не 100% видимость (функционал) информационных табличек, которые должны выручать с ориентиром времени прихода нужного автобуса. Например, на остановке — Парк «Дружба».А также речь зашла про валидаторы, которые иногда «снимают» оплату несколько раз. Ну, и бумага в них (для билетов) заканчивается в самый неподходящий момент.- Транспорт ходит очень плохо. С улицы Полина Осипенко 7-й троллейбус, 17-й, 27-й автобусы - они приезжают все одновременно, а потом между ними большой перерыв. Нельзя как-то развести по времени их? - также возмущается один из жителей города Владимира.Для инвалидов и пенсионеров, мам с колясками, в свою очередь, основная проблема заключается в том, что автобусы слишком далеко останавливаются. Приходится спускать коляску, подъезжать к транспорту, а потом с помощью неравнодушных людей вокруг — поднимать её в салон.Народный фронт также заметил и низкую ответственность самих граждан. Один из пассажиров, например, на их глазах решил не оплачивать проезд, потому что кондуктора нет, а валидатор «ругаться» не будет:– … Нам мужчина объяснил: «Я не знал, что тут только электронная оплата». Хотя автобусе есть информационный стенд… - рассказывают в пресс-службе Народного фронта.Одна из жительниц областного центра сделала акцент на работе общественного транспорта во Фрунзенском районе:– … С Егорова вообще не уедешь! Особенно вечером. Плохо с транспортом. Ужас...Что делать? И как решать эти проблемы? Ответов нет даже у общественников. В Народном Фронте отмечают, что мониторинг общественного транспорта с их стороны продолжится.Фото: Региональный исполком общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» во Владимирской области