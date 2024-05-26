Жительница Владимирской области лишилась 45 тысяч рублей, доверившись незнакомке.

В Вязниках пенсионерка лишилась сбережений. На улице к ней подошла незнакомая цыганка и назвалась работником Пенсионного Фонда России.Фигурантка рассказала о «денежной выплате детям Великой Отечественной Войны», для получения которой надо подписать документы у неё дома. Также она вскользь упомянула о смене купюр на «другой образец» из-за выдуманной «реформы».По информации пресс-службы УМВД по региону, таким образом обвиняемая получила на руки 45 тысяч рублей, а пострадавшая – билеты банка приколов. Личность фигурантки установили и вскоре женщину задержали. Подозреваемая признала вину и вернула деньги. Начато расследование дела об уголовной ответственности.