В каких случаях владимирцы могут досрочно уйти в долгожданный отпуск? Вот и приблизилось лето —...

В каких случаях владимирцы могут досрочно уйти в долгожданный отпуск?Вот и приблизилось лето — пора отпусков. Когда наконец-то можно забыть о бесконечном нон-стопе и полноценно отдохнуть.Напомним, право на оплачиваемый отпуск появляется после шести месяцев непрерывной работы. Но что делать, если работнику очень нужно уйти в отпуск раньше положенного срока? Может ли работодатель отпустить его?Отправлять работников в отпуск следует ежегодно. Причем речь идет не о календарном, а о рабочем годе - 12 месяцев со дня поступления человека на службу (работу).По просьбе работника компания может предоставить ему оплачиваемый отпуск и раньше полугодового срока. Однако такой досрочный отпуск положен определенным работникам лишь по заявлениям. К ним относятся: женщины – перед отпуском по беременности и родам или после него; работники, которым еще не исполнилось 18 лет; сотрудники, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев; работнику, если его жена находится в отпуске по беременности и родам; совместителям — по соглашению сторон.Им работодатель не может отказать. Вопрос об отпуске «авансом» также может быть также отражен в коллективном договоре или любом другом локальном нормативном акте компании. Но выплаты отпускных за неотработанные периоды могут привести к проблемам.Верховный суд считает, если к моменту увольнения сотрудник получил отпускные, которые еще не отработал, и удержать их было не из чего, взыскать излишне выплаченную сумму через суд после увольнения невозможно.Удержать задолженность за неотработанные дни отпуска можно только из причитающихся работнику при увольнении сумм. Других оснований для взыскания нет.Важно: Минфин России разъяснял, что для оплаты предоставляемого авансом отпуска резерв на оплату отпусков использовать нельзя.Делаем вывод: трудовое законодательство предусматривает возможность оформить отпуск в счет очередного отпуска. Однако надо помнить, что понятие «отпуск авансом» недостаточно регламентировано, а значит работник и работодатель должны искать компромиссы, чтобы избежать возможных трудовых споров.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений