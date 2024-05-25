25-летний житель Владимира украл у доверчивых пенсионеров около 1 млн рублей. В пресс-службе УМВД...

25-летний житель Владимира украл у доверчивых пенсионеров около 1 млн рублей.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя региональной столицы.Мужчине предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов мошенничества.Так, в августе 2023 года обвиняемый, выполняя роль курьера, забирал у обманутых пожилых жителей Владимира и Юрьев-Польского крупные суммы денег.Четверо потерпевших были обмануты телефонными аферистами под предлогом «срочно помочь родственникам, которые совершили ДТП».Как уточняют в УМВД, суммы, которые забирал у местных жителей фигурант, варьировались от 175 000 рублей до 400 000 рублей. Общий ущерб составил почти 1 000 000 рублей.Похищенные сбережения пенсионеров житель Владимира переводил кураторам, а минимальный процент оставлял себе.Злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками полиции на территории нашей области. И свою вину мужчина признал полностью.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. «Курьера» заключили под стражу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений