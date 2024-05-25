Шесть предприятий Владимира примут школьников на работу. Во Владимире подвели итоги конкурса среди...

Шесть предприятий Владимира примут школьников на работу.Во Владимире подвели итоги конкурса среди предприятий (учреждений и пр.) на организацию рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних.В пресс-службе администрации города сообщают, что в рамках муниципальной программы «Молодежь и город» в 2024 году было увеличено финансирование до 2 000 000 рублей, что позволит трудоустроить 142 подростка.Победителями конкурса в 2024 году стали: Центральный парк культуры и отдыха города Владимира, Cтанция юных натуралистов «Патриарший сад», Дворец детского юношеского творчества, МКУ «Благоустройство», Городской межшкольный учебный комбинат № 2, СТК «Владимир-весна».В пресс-службе администрации города поясняют, что оплата труда по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период будет находиться на уровне не ниже минимального размера оплаты труда.Также подростки получат компенсацию от Центра занятости населения города Владимира.Фото: пресс-служба администрации города Владимира