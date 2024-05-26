С 1 июня будет ограничено движение транспорта в микрорайоне Юрьевец в связи с ремонтом дорог. Во...

С 1 июня будет ограничено движение транспорта в микрорайоне Юрьевец в связи с ремонтом дорог.Во Владимире в микрорайоне Юрьевец продолжается строительство дорог в рамках реализации федерального проекта «Жилье».В июне этого года планируется приступить к работам по переустройству инженерных сетей и укладке асфальтобетонного покрытия на улице Рос.Пресс-служба администрации Владимира информирует: «… Собственникам необходимо своевременно обеспечить прокладку коммуникаций к своим земельным участкам, так как после проведения работ по асфальтированию, подключение к инженерным сетям будет затруднительно».Общая стоимость работ, которые будут вестись в Юрьевце, составляет 556 млн. 618 тысяч рублей. Согласно муниципальному контракту работы планируется завершить до конца октября текущего года.По итогам реализации федерального проекта «Жилье», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», 133 земельных участка будут обеспечены дорогами с асфальтовым покрытием.Также власти предупреждают, что в соответствии с постановлением губернатора Владимирской области от 24.01.2012 № 45 («О Порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам...»), на время выполнения строительно-монтажных работ на объекте, с 1 июня по 15 июня 2024 года будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Крымской и Березовой.Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно на сайте ОМСУ и в официальных аккаунтах администрации города Владимира в социальных сетях.Фото: https://www.vladimir-city.ru