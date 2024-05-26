Во Владимирской области годовая инфляция снизилась до 7,8%. Как сообщают в пресс-службе Отделения...

Во Владимирской области годовая инфляция снизилась до 7,8%.Как сообщают в пресс-службе Отделения Владимир Банка России, в апреле 2024 года годовая инфляция в нашем регионе снизилась и составила 7,8% после 8,2% в марте.Замедлилась она в основном из-за расширения предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров.Причины изменения цен проанализированы в ежемесячном информационно-аналитическом материалена сайте Банка России.Увеличение импортных поставок винограда, груш, апельсинов и лимонов замедлило рост цен конкретно на эти фрукты.Расширение предложения овощей тепличными хозяйствами привело к снижению цен на огурцы.Наращивание объемов производства мяса и мясных продуктов региональными предприятиями стало причиной замедления роста цен на свинину и мясо кур, а также удешевления пельменей, мант и равиоли.Удорожание легковых машин, в свою очередь, замедлилось благодаря росту числа дилерских центров и центров продаж автомобилей, которые расширили предложение новых и подержанных авто.А также в апреле стали дешевле свежесрезанные цветы: крупный региональный производитель увеличил производство роз и тюльпанов.«Владимирская область активно участвует в реализации общероссийской программы импортозамещения по целому ряду направлений. Региональный бизнес наращивает производство продовольственной продукции. Тепличные хозяйства успешно конкурируют на региональном рынке свежесрезанных цветов», — пояснила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений