Во Владимирской области годовая инфляция снизилась до 7,8%.
Как сообщают в пресс-службе Отделения...
Во Владимирской области годовая инфляция снизилась до 7,8%.
Как сообщают в пресс-службе Отделения Владимир Банка России, в апреле 2024 года годовая инфляция в нашем регионе снизилась и составила 7,8% после 8,2% в марте.
Замедлилась она в основном из-за расширения предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров.
Причины изменения цен проанализированы в ежемесячном информационно-аналитическом материале
на сайте Банка России.
Увеличение импортных поставок винограда, груш, апельсинов и лимонов замедлило рост цен конкретно на эти фрукты.
Расширение предложения овощей тепличными хозяйствами привело к снижению цен на огурцы.
Наращивание объемов производства мяса и мясных продуктов региональными предприятиями стало причиной замедления роста цен на свинину и мясо кур, а также удешевления пельменей, мант и равиоли.
Удорожание легковых машин, в свою очередь, замедлилось благодаря росту числа дилерских центров и центров продаж автомобилей, которые расширили предложение новых и подержанных авто.
А также в апреле стали дешевле свежесрезанные цветы: крупный региональный производитель увеличил производство роз и тюльпанов.
«Владимирская область активно участвует в реализации общероссийской программы импортозамещения по целому ряду направлений. Региональный бизнес наращивает производство продовольственной продукции. Тепличные хозяйства успешно конкурируют на региональном рынке свежесрезанных цветов», — пояснила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений