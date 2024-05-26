Владимирская область заняла 7-е место в ЦФО по прибыли от санитарно-курортного...

Владимирская область заняла 7-е место в ЦФО по прибыли от санитарно-курортного отдыха.Специализированный портал Санатории-России.рф опубликовал рейтинг регионов о положении в санаторно-курортной отрасли страны.Отмечается, что в 2023 году санаторно-курортные учреждения продолжили активно развиваться по количественным и качественным показателям.В целом, минувший год стал самым успешным за всё время наблюдения, заявляют эксперты.Одним из ключевых изменений в работе санаториев и курортов стало внедрение новых технологий и цифровых сервисов для улучшения комфорта гостей.Многие учреждения начали использовать системы онлайн-бронирования, мобильные приложения для управления услугами и персонализированные программы лояльности. Отмечается интерес к отрасли и со стороны инвесторов.В минувшем году доходы всех санаторно-курортных учреждений России составили более 225 млрд. рублей, это на 35 млрд. рублей (+15%) больше, чем годом ранее.По данным Санатории-России.рф, прибыль санаториев Владимирской области составила 46 млн рублей за прошлый год.Это - 7-е место в Центральном федеральном округе (ФО).В целом, санатории Центрального ФО заработали 20,2 млрд рублей в прошлом году, на 12% больше, чем годом ранее.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений