Во Владимирской области летний сезон ожидается теплее обычного. И касается это не только нашего...

Во Владимирской области летний сезон ожидается теплее обычного.И касается это не только нашего региона, но и всей России, а также большей части Европы.Дело в том, что в онлайн режиме состоялась 26-я сессия Северо-Евразийского климатического форума (СЕАКОФ-26), организованная Северо-Евразийским климатическим центром (СЕАКЦ).Результатом мероприятия стал выпуск консенсусного прогноза на летний сезон 2024 года. Об этом информирует Гидрометцентр России.Так что готовимся к жаре и повышенной влажности! Завтра — 27 мая во Владимире и Владимирской области ожидается до +21 градусов тепла. Влажность — 60%. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.К вечеру температура опустится до +14 градусов тепла, ночью прогнозируется +8...12°C.Народный прогноз погоды на 27 мая:Ласточки высоко летают – к солнечной погоде, низко – к дождю.Подул холодный ветер – лето будет с ураганами.Муравьев не видно – к похолоданию.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений