«Не ешь меня»: владимирцам перечислили продукты, о которых лучше забыть Ведущий эксперт Центра...

«Не ешь меня»: владимирцам перечислили продукты, о которых лучше забытьВедущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова в проекте «Здоровое питание» представила топ самых вредных продуктов.1. Красное переработанное мясо.По данным научных исследований, употребление красного переработанного мяса повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака толстой кишки.Одна из главных причин этого – содержание нитритов и нитратов, используемых для консервации продукта. В процессе переработки эти вещества нагреваются и могут превращаться в канцерогенные соединения, способные повредить ДНК и спровоцировать развитие рака. Кроме того, красное мясо содержит насыщенные жиры, вредные для сердца и сосудов.2. Сладкие напитки.В эту запретную категорию попадают любые лимонады, пакетированные или бутилированные напитки. Все, где в составе есть вода, сахар и ароматические добавки.Они не имеют пищевой ценности для организма, содержат только «пустые» калории. А это начало пути ко многим серьезным недугам: ожирению, метаболическому синдрому, инсулинорезистентности. К тому же сладкие газированные напитки увеличивают риск развития кариеса.3. Продукты, содержащие трансжиры.Больше всего трансжиров в промышленной выпечке: кексах, пирожных, булках, вафлях, печенье, сухих завтраках и хлопьях в глазури и, конечно, в фастфуде, гамбургерах, наггетсах и стрипсах, чипсах и любых других продуктах, которые готовятся с использованием фритюра.Насыщенные жиры повышают уровень холестерина в крови, особенно «плохого» холестерина (ЛПНП). Это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт. Повышенный уровень трансжиров в организме связан с усилением воспалительных процессов в клетках. Следствием могут стать сахарный диабет 2-го типа, метаболический синдром и атеросклероз.Другие исследования показали, что трансжиры в организме могут быть одним из факторов, приводящих к болезни Альцгеймера и ревматоидному артриту.4. Алкоголь.Безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует. А ежедневное употребление спиртного может привести к болезням печени, сердца, центральной нервной системы и других органов.На фоне алкоголя нервная система перестает нормально работать, возникают проблемы со сном. Замедляется и работа мозга, а это может привести к проблемам с координацией, речью и мышлением. Также наблюдается дефицит витаминов группы В и магния, что повышает риск развития депрессии.Страдает и сердце. Алкоголь может повышать кровяное давление, увеличивать уровень холестерина, риск развития аритмии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.Спиртное неблагоприятно влияет и на состояние иммунитета. Упомянуть стоит и о связи алкоголя с развитием онкологических заболеваний, таких как рак горла, гортани, пищевода, печени, груди и других органов.5. Рафинированные продукты.Например, хлеб из белой муки высшего сорта, белый сахар и хлопья быстрого приготовления. Из них при промышленном приготовлении удаляют полезные нутриенты – витамины, минералы и клетчатку.Есть исследования, которые показывают, что недостаток последней – один из весомых факторов развития колоректального рака. Такие продукты имеют высокий гликемический индекс, а значит, стремительно повышают уровень сахара в крови.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений