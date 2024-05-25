40-летнего водителя «Сузуки» госпитализировали после аварии с фурой. ДТП произошло 25 мая в 5:05 на 176 км+630 м автодороги М-7. Это Южное шоссе под Владимиром. О происшествии рассказали в

40-летнего водителя «Сузуки» госпитализировали после аварии с фурой. ДТП произошло 25 мая в 5:05 на 176 км+630 м автодороги М-7. Это Южное шоссе под Владимиром. О происшествии рассказали в пресс-службе ГИБДД. По предварительной информации, водитель легковушки ехал в сторону Москвы. В какой-то момент он выехал на встречку. Там иномарка влетела в фуру «Вольво», за рулем