В 2024 году уже произошел один подобный случай.

В 2023 году во Владимирской области произошло 11 случаев, когда дети выпали из окон. Эту статистику представило министерство здравоохранения региона 24 мая. Дети разного возраста от года до 14 лет оказались в таких ситуациях. Часто причиной подобных трагедий становилось оставление детей без присмотра со стороны родителей. Современные оконные конструкции из ПВХ легко открываются, а москитные сетки не всегда способны удержать вес ребенка.В 2022 году произошло примерно столько же случаев падения детей из окон. Подобные инциденты стали одной из распространенных причин детской смертности и получения травм в городах.