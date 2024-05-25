Леса Гусь-Хрустального района обработают от непарного шелкопряда. Обработка начнется 26 мая, ее площадь составит более 3 000 гектаров. В связи с этим в Гусь-Хрустальном районе нельзя будет

Леса Гусь-Хрустального района обработают от непарного шелкопряда. Обработка начнется 26 мая, ее площадь составит более 3 000 гектаров. В связи с этим в Гусь-Хрустальном районе нельзя будет посещать леса до 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса. Зона обработки будет проходить через следующие населенные пункты: Анопино, Головари, Красное Эхо, Дёмино, Комиссаровка, Александровка, Вашутино, Тименка,