Возбуждено уголовное дело об угоне и двух покушениях на ту же статью.

По информации пресс-службы УМВД Владимирской области, житель региональной столицы в апреле 2024 года распивал с друзьями в Меленках спиртные напитки. Во время прогулки фигурант решил прокатиться и проник в незакрытый автомобиль «ВАЗ», но тот не завёлся.Не завелась и китайская машина Great Wall, которая тоже была не заперта и стояла рядом. Третьим автомобилем оказалась LADA, в салоне которой лежали ключи. На ней обвиняемый доехал до села Дмитриево. Там же он и бросил автомобиль, вернувшись во Владимир на попутке.На следующий день угонщика задержали после обращений трёх владельцев автомобилей. Так как мужчина признал вину и дал показания, ему в качестве меры пресечения выбрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемому грозит до пяти лет в колонии.