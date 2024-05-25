Роскачество обнаружило превышение содержания серы в бензине на несетевых АЗС Владимирской...

Роскачество обнаружило превышение содержания серы в бензине на несетевых АЗС Владимирской области.Об этом информирует ТАСС. Роскачество провело исследование автомобильного топлива во Владимирской области и выявило в 9% проверенного бензина превышение содержания серы.Отмечается, что использование такого топлива сокращает срок службы моторного масла и топливных форсунок.Как пояснили в Роскачестве, Владимирская область выбрана регионом для отбора проб из-за большого количества жалоб автомобилистов:- В 9% исследованного топлива обнаружены несоответствия требованиям технического регламента по части допустимого содержания серы. Превышение массовой доли серы сокращает срок службы моторного масла и топливных форсунок, а также оказывает негативное воздействие на окружающую среду, - рассказали эксперты.Бензин, в котором обнаружено нарушение, закуплен на несетевых АЗС и в региональной сети «Магистраль эконом» (ИП Сычев О. А.)Таким образом, результаты исследования подтвердили одно из потребительских опасений - на несетевых заправках качество топлива, скорее всего, будет хуже.Сообщается, что Роскачество уведомило компании, которые были заявлены поставщиками некачественного топлива в документах АЗС, о проблеме. Правда, те проинформировали, что ничего не поставляли.Выяснилось, что закупленный бензин произведен неустановленными лицами.В данный момент информация направлена в органы МВД.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений