Деревня Эдон оказалась отрезана от районного центра. Населенный пункт находится в 37 км от Вязников, и добраться до туда до апреля 2023 года можно было если не собственной машине, то только на

Деревня Эдон оказалась отрезана от районного центра. Населенный пункт находится в 37 км от Вязников, и добраться до туда до апреля 2023 года можно было если не собственной машине, то только на автобусе. Но со смертью перевозчика жители деревни остались без общественного транспорта. До этого на протяжении 8 лет по маршруту «Вязники – Эдон» осуществлялось