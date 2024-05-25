Владимирцы стали чаще брать ипотечные кредиты на индивидуальное строительство. Об этом сообщают в...

Владимирцы стали чаще брать ипотечные кредиты на индивидуальное строительство.Об этом сообщают в пресс-службе Отделения Владимир Банка России.За январь-март 2024 года жители Владимирской области взяли в банках кредитов на сумму более 46,5 млрд рублей. Это на 27% превышает объем займов, полученных в тот же период годом ранее.Владимирцы стали все больше интересоваться индивидуальным жилищным строительством. С января по март 2024 года банки выдали 531 ипотечный кредит на сумму 1,3 млрд рублей на приобретение и строительство частных домов. Это составляет четвертую часть в общем количестве выданных ипотек в I квартале.Средняя сумма ипотечного кредита на покупку или строительство частных домов во Владимирской области составила 2,5 млн рублей.Средняя ставка по договорам на создание индивидуального жилья составляла на конец марта 6,5% годовых, а на приобретение дома — 12,4% годовых.«На создание объектов индивидуального жилищного строительства распространяются льготные программы с господдержкой. Поэтому улучшить свои жилищные условия, переехав в частный дом, можно на более выгодных условиях. Причем индивидуальное жилье можно оформить в кредит как в виде готового дома, так и в виде участка под застройку. Во Владимирской области в первом квартале 2024 года жители брали больше кредитов на строительство новых домов (356 кредитов), чем на покупку готовых (175 кредитов)», — отметила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.Фото: пресс-служба Отделения Владимир Банка России, freepik.com