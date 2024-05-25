Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговом центре в Кольчугино В пресс-службе МЧС России по...

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговом центре в КольчугиноВ пресс-службе МЧС России по Владимирской области сообщают, что сегодня — 25 мая (в 08:59) в Главное управление поступило сообщение о пожаре в торговом центре по адресу: город Кольчугино, улица Ленина, дом №13.На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.По прибытии было установлено, что происходит горение кровли торгового центра "Орбита".Площадь пожара на данный момент составляет 50 квадратных метров.Информации о погибших и пострадавших к этому часу нет.На месте работают 23 человека личного состава и 6 единиц техники.Фото, видео: пресс-служба МЧС России по Владимирской области