В Камешковском районе убита жительница Суздальского района.

По информации пресс-службы Следственного Комитета Владимирского региона, пострадавшая жительница Суздальского района познакомилась с двумя строителями в Камешковском районе. Тем же вечером между женщиной и фигурантом возникла ссора.Когда пострадавшая собралась домой, обвиняемый вызвался проводить, однако вместо этого напал с ножом. Тело было закопано, а одежда и орудие утилизированы. О пропаже заявили родственники погибшей.На данный момент подозреваемый заключён под стражу. Идут следственные мероприятия, изъяты улики и осмотрено место инцидента с участием фигуранта.