Более 50 тысяч детей Владимирской области поедут отдыхать в лагеря и санатории этим летом. В...

Более 50 тысяч детей Владимирской области поедут отдыхать в лагеря и санатории этим летом.В Правительстве Владимирской области прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха детей, на нём обсудили задачи летней оздоровительной кампании.«Летний отдых и оздоровление детей сегодня – приоритет номер «1». Мы вместе решаем общую государственную задачу. Задачи воспитания не заканчиваются 31 мая с вручением дневника ребёнку, а выполняются, в том числе, в рамках летней оздоровительной кампании», – отметила заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина.По инициативе Губернатора Александра Авдеева региональное Правительство ежегодно увеличивает финансирование летней оздоровительной кампании.В 2022 году на эти цели было направлено 515,5 млн рублей, в прошлом году – 581 млн, в этом (2024-м) году планируется выделить уже более 636 млн рублей.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Организованными формами отдыха планируется охватить свыше 50 тысяч детей и подростков.Вырастет и количество профильных смен в лагерях. В текущем году увеличен бюджет и на путёвки для детей, нуждающихся в санаторно-курортном оздоровлении.Более 5 300 ребят поправят здоровье в санаториях, в том числе на морских курортах.Отмечается, что продолжит действовать программа семейного отдыха для многодетных семей.Проводится и адаптация лагерей для детей с ОВЗ. Особенных детей на средства федерального гранта готовится принимать лагерь «Ясный».В правительстве Владимирской области считают, что первоочередная задача – привести в соответствие с требованиями Роспотребнадзора и правоохранительных органов в лагерях всё, что напрямую влияет на здоровье детей: кухни, медблоки, водоочистку, санитарные зоны, жилые помещения и системы видеонаблюдения.Начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Владимирской области Елена Абрамова заострила внимание, как отмечают в пресс-службе регионального правительства, на необходимости ответственного подхода и к организации отдыха несовершеннолетних, находящихся на учёте в правоохранительных органах:«Наших подопечных мы направляли в профильные смены через областные программы «Авангарда» и регионального отделения Юнармии. Это хороший опыт для трудных подростков, и мы очень благодарны за готовность Министерства образования и молодёжной политики работать с этими ребятами».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений