Во Владимирской области планируют выращивать мискантус. Речь идёт про Юрьев-Польский район....

Во Владимирской области планируют выращивать мискантус.Речь идёт про Юрьев-Польский район. Напомним, в России с прошлого года начали внедрять новую экзотическую культуру мискантус.По словам ученых, многолетнее травянистое растение выделяет в атмосферу значительно больше кислорода, чем лесные насаждения. И если его использовать вместо топлива, переработав в брикеты, то углеродного следа практически не остается.В России уже формируется сеть предприятий по производству и переработке растения в целлюлозу. Пробную плантацию засеяли в Московской области.Что касается Владимирской области, то, как стало известно, в прошлом году в Вязниковском районе было посеяно 410 гектаров технической конопли. В текущую посевную кампанию уже посеяно 500 гектаров этой культуры в Юрьев-Польском районе. Там же и планируют посадить 500 гектаров мискантуса.Это интересно!Любопытно, что мискантус очень быстро растет. С одной стороны, это хорошо для производства, но может быть плохо для экосистемы, в которой оказывается растение, поскольку оно способно вытеснять другие культуры. Данный вопрос ещё предстоит изучить, отмечают эксперты.«… Неизвестно, не будет ли мискантус вытеснять существующие растения, как это произошло с борщевиком. Поэтому нужно внимательно изучить агрессивность этого вида...» - отмечает Илья Рыбальченко, эксперт ОНФ и член Совета МГО Российского экологического движения.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений