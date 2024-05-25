В финале IT-олимпиады Владимирскую область представит студент ВлГУ. Олимпиада «IT-Планета 2024» -...

В финале IT-олимпиады Владимирскую область представит студент ВлГУ.Олимпиада «IT-Планета 2024» - соревнование, направленное на популяризацию и развитие отечественных решений в области ИКТ, выявление и поддержку талантливых студентов и молодых специалистов ИТ-сферы (нацпроект «Цифровая экономика»).Финал олимпиады проходит в очно-дистанционном формате 24-27 мая в IT-парке «Цифровая Арктика» САФУ имени М. В. Ломоносова в городе Архангельске.За победу в финале от Владимирской области борется студент ФГБОУ ВО «ВлГУ» - Максим Ситников.В финале примут участие более 350 студентов и выпускников вузов и колледжей России, а также других стран.Онлайн-трансляцию финала можно будет наблюдать по ссылке: https://final.world-it-planet.org/Фото: https://t.me/mintsifry_33