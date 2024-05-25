Владимирскую область накроет череда антициклонов на фоне повышенного атмосферного...

Владимирскую область накроет череда антициклонов на фоне повышенного атмосферного давления.Синоптики предупреждают, что в данный момент происходит «бесконечная» смена антициклонов. Они сменяют друг друга с периодичностью раз в 6-7 дней. Их траектории проходят с северо-запада на юго-восток, поэтому и преобладает солнечная погода.По сведениям Гидрометцентра России, до конца выходных дождей не ожидается. Воздух будет хорошо прогреваться в дневное время, более теплыми станут и ночи.А вот в начале следующей недели со сменой антициклонов станет немного прохладнее. Правда, снова обойдется преимущественно без осадков.Завтра — 26 мая во Владимире (и во Владимирской области) утром прогнозируется +14...18°C, днём до +20°C, переменная облачность. А к вечеру температура опустится. Станет чуть свежее, +12°C. Ночью прогнозируется +9°C.Атмосферное давление будет повышаться, составит 760 мм ртутного столба. Влажность — 62%. Ветер — северо-восточный, до 3 метров в секунду.В МЧС России по Владимирской области напоминают: С 25 по 27 мая на территории 33-го региона прогнозируется жаркая сухая погода и 4-й класс пожарной опасности. Чем выше класс пожарной опасности, тем выше шансы возникнуть пожару на природе от любого источника огня и быстро распространиться. При 4-м классе огонь не только быстро расходится, но и возникают дополнительные мелкие очаги.Основные правила пожарной безопасностиРазводить костры, сжигать мусор и сухостой можно лишь при соблюдении определённых условий:- безветренная погода;- участок для выжигания должен быть расположен на расстоянии не менее 50 метров от строений, не менее 100 метров от хвойного леса и 30 метров от лиственного леса;- территория в радиусе 10 метров вокруг участка должна быть расчищена и отделена минерализованной полосой не менее 0,4 м;- в наличии должны быть первичные средства пожаротушения и мобильное устройство для вызова пожарных, в случае опасности.Народный прогноз погоды на 26 мая:«Ласточки и стрижи высоко в небе летают – скоро придет тепло»;«Листья на березе поникли – непременно дождь пойдет...»;«Комары появились – заморозков уже не будет».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений