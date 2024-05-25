Во Владимире пройдёт автомобильный крестный ход с иконой святого Александра Невского.
Во Владимир...
Во Владимире пройдёт автомобильный крестный ход с иконой святого Александра Невского.
Во Владимир 27 мая пройдёт автомобильный крестный ход с иконой святого Александра Невского и с частицей его мощей.
На протяжении двух дней святыня пробудет в Богородице-Рождественском монастыре.
Важно: Машина со святыней проедет с 26 мая по 9 июня по местам, связанным с жизнью Александра Невского. В автопробеге будут принимать участие несколько машин, и его будет сопровождать съемочная группа, которая займется созданием документального фильма об этом событии.
Во Владимире мощи встретят 27 мая в 9.00 в Богородице-Рождественском монастыре. Затем в храме пройдёт Божественная литургия.
27 и 28 мая у иконы будут проводиться молебны.
Фото: https://catherineasquithgallery.com