Во Владимире пройдёт автомобильный крестный ход с иконой святого Александра Невского. Во Владимир...

Во Владимире пройдёт автомобильный крестный ход с иконой святого Александра Невского.Во Владимир 27 мая пройдёт автомобильный крестный ход с иконой святого Александра Невского и с частицей его мощей.На протяжении двух дней святыня пробудет в Богородице-Рождественском монастыре.Важно: Машина со святыней проедет с 26 мая по 9 июня по местам, связанным с жизнью Александра Невского. В автопробеге будут принимать участие несколько машин, и его будет сопровождать съемочная группа, которая займется созданием документального фильма об этом событии.Во Владимире мощи встретят 27 мая в 9.00 в Богородице-Рождественском монастыре. Затем в храме пройдёт Божественная литургия.27 и 28 мая у иконы будут проводиться молебны.Фото: https://catherineasquithgallery.com