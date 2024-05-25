Во владимирских «Палатах» восстановят исторический паркет и лепной декор. Владимиро-Суздальский...

Во владимирских «Палатах» восстановят исторический паркет и лепной декор.Владимиро-Суздальский музей-заповедник выставил на торги ремонт в музейном центре «Палаты».Речь идёт про выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Присутственных мест», XVIII в. (помещения №№ 24, 25, 36 и 37 на 2-м этаже).Дата и время окончания срока подачи заявок на сайте госзакупок — 31 мая 2024 года.Начальная (максимальная) цена контракта - 13,8 млн рублей. Срок исполнения - до 8 ноября 2024 года.Как стало известно из документации, архитектурное обследование объекта культурного наследия было проведено ещё в январе 2024 года.В итоге установлено, что стены, потолки, оконные откосы и лепной декор в помещениях нуждаются в ремонтно-реставрационных работах.Покрытие пола из линолеума, паркета, ковролина выполненное в 1996 году, находится в неудовлетворительном состоянии. Более того, в результате обследование под существующим покрытием обнаружено наличие старого штучного паркета и дощатого покрытия.Проектом текущих работ на объекте культурного наследия предусмотрены: ремонт покрытия элементов лепного декора (карнизов); демонтаж существующего покрытия пола – ковролин, линолеум; устройство основания под паркет из фанеры; замена покрытия полов на паркет; отделочные работы потолков, стен, перегородок и оконных откосов; замена радиаторов отопления и пр.Ремонт будет проходить с применением материалов, аналогичных утраченным.Фото: https://zakupki.gov.ru