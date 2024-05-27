В Вязниковском районе на автотрассе М-7 загорелась фура. Всё произошло накануне — 26 мая в районе...

В Вязниковском районе на автотрассе М-7 загорелась фура.Всё произошло накануне — 26 мая в районе 18:00.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области уточняют, что сообщение о возгорании поступило в главное управление вечером (в 18:08). Выяснилось, что грузовой автомобиль загорелся в Вязниковский район, на автотрассе М-7 (283-й км), у деревни Лихая Пожня, на предварительной площади 6 кв. м.Информации о погибших или пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 10 человек личного состава.Других подробностей нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо как можно скорее звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области