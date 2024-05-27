События недели с Дарьей Давыдовой: транспортный Следком выясняет причины крушения самолета под...

"События недели" с Дарьей Давыдовой: транспортный Следком выясняет причины крушения самолета под СуздалемТрагические испытания. Транспортный Следком выясняет причины крушения самолета под Суздалем.Дикие животные. Во Владимирской области в разгаре сезон дорожной "охоты" на лосей.За сталинку! Жителей дома на улице 850-летия достали соседи-арендаторы.Как пить не дать. Власти Меленковского района пытаются вывести на чистую воду подрядчика очистных.Скоро поедем. Первые три километра обновленной трассы на Суздаль откроют уже на следующей неделе.И прощание со школой. Полторы тысячи владимирских выпусников отпраздновали "Последний звонок".