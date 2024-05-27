В воскресенье, 26 мая, на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошёл пожар.

В воскресенье, 26 мая, на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошёл пожар. На 283 километре трассы загорелся большегрузный автомобиль. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.Спасатели получили сообщение об инциденте в 18.08 и немедленно выехали на место происшествия. В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев на 10 машинах.О людях, пострадавших в результате ЧП, не сообщается.