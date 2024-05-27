Администрация Меленковского района необоснованно завысила сумму контракта на строительство новой...

Администрация Меленковского района необоснованно завысила сумму контракта на строительство новой спортивной площадки.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Речь идёт про реализацию региональной программы «Формирование комфортной городской среды».Выяснилось, что администрацией Меленковского района при формировании начальной (максимальной) стоимости цены контракта были допущены грубые нарушения. Так, в цену включили норматив дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (в размере 1,5%), что составляет 249 тысяч рублей.При этом проведение работ по строительству спортивной площадки запланировано исключительно на летний период.Таким образом, начальная стоимость цены контракта была необоснованно завышена.«… По факту выявленных нарушений прокурором главе администрации района внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности...» - сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.В данный момент нарушения устранены, а аукцион отменён.Кроме того, прокурором в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ («несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта»).Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений