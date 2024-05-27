В воскресенье, 26 мая, в Гороховецком районе случилось ДТП, в котором пострадал человек.

В воскресенье, 26 мая, в Гороховецком районе случилось ДТП, в котором пострадал человек. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.Инцидент произошёл в районе 15.30 на автодороге 17К-6 возле деревни Кондюрино. Фура столкнулась с легковушкой. В результате аварии большегруз перевернулся. Кроме того, спасателям пришлось деблокировать пострадавшего участника ДТП.Последствия аварии устраняли 9 человек на трёх машинах.