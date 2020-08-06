Как питаемся, на что живём и как себя чувствуем. Владимирстат рассказал о динамике прожиточного уровня, доходах и здоровье населения области на основе выборочных статистических наблюдений

Как питаемся, на что живём и как себя чувствуем. Владимирстат рассказал о динамике прожиточного уровня, доходах и здоровье населения области на основе выборочных статистических наблюдений за прошлые годы и обработанных показателях 2020-го. Так, в конце июля в регионе установили новую величину прожиточного минимума. За второй квартал 2020 она выросла на 813 рублей. Прожиточный минимум на