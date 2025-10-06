Во Владимире 48-летнего местного жителя обвиняют в убийстве его 28-летней знакомой. Мужчина пытался скрыть следы преступления, но в итоге признался в содеянном. Об этом сообщили в региональном

Во Владимире 48-летнего местного жителя обвиняют в убийстве его 28-летней знакомой. Мужчина пытался скрыть следы преступления, но в итоге признался в содеянном. Об этом сообщили в региональном СК. Как установлено следствием, 20 сентября 2025 года между обвиняемым и девушкой произошла ссора, в ходе которой он нанес ей удар, а затем задушил. На следующий день мужчина