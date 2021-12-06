Первоначальная сумма увеличится вдвое.

Во Владимирской области на ремонт местных дорог планируют выделить почти 1,5 млрд рублей. Об этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев.«Владимирцы - в числе самых активных участников проекта «Народная программа». От нашего региона поступило более 70 тысяч предложений», - добавил он.Более 30% чаяний жителей – асфальтирование дорог и тротуаров.«Мы запустили опрос по формированию регионального «Народного бюджета». Это нужно для работы над главным финансовым документом области на ближайшие три года», - анонсировал Александр Александрович.При этом изначально на приведение дорог в порядок власти намеревались выделить 700 млн рублей. Сейчас речь идёт о двукратном увеличении суммы.В апреле чиновники намерены вновь запустить «горячую линию» по вопросам ремонта автомагистралей.