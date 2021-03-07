На совещании по вопросам сотрудничества с Россией в военной сфере белорусский лидер назвал глупой работу над интеграцией двух стран. В Кремле этому не обрадовались.

На совещании по вопросам сотрудничества с Россией в военной сфере белорусский лидер назвал глупой работу над интеграцией двух стран. В Кремле этому не обрадовались.Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько считает, что таким образом президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал нежелание идти Москве на уступки. Об этом он рассказал в интервью журналистам.Безпалько пояснил, что интеграция является угрозой личной власти Лукашенко, поэтому он, по сути, – открыто от неё отказался. Однако Батька не может говорить за всю свою страну, поэтому стоит провести референдумы как в Белоруссии, так и в России, чтобы узнать мнение граждан об этом процессе.Кроме того, Богдан Безпалько призвал российские власти отказаться поддерживать белорусский режим, пока Александр Лукашенко и его окружение не начнут выполнять свои обещания. А словам и договорам с Лукашенко верить не стоит: по мнению эксперта, для него это просто бумажки и риторика, которую он может сменить в любой момент. Безпалько уверен, что на самом деле Лукашенко "хочет жить за счёт России", получая от от неё деньги и ресурсы, но сохраняя при этом личную и государственную независимость.Говоря о перспективах отношений России и Белоруссии, специалист предположил, что Москва и дальше будет настаивать на интеграции, но уже менее сдержанно, чем раньше. Он также заявил, что протесты в Белоруссии, скорее всего, будут лишь усиливаться.