После совершения преступления обвиняемый с места происшествия скрылся, оставив друга в тяжелом состоянии.

В Александрове 37-летний мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью другу, повлекшего его смерть.По информации регионального Следкома, вечером 27 марта обвиняемый вместе со своим другом распивали спиртные напитки. В какое-то время между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес хозяину квартиры множественные телесные повреждения в область туловища, от которых последний скончался.После совершения преступления с места происшествия скрылся, оставив друга в тяжелом состоянии. Через несколько дней тело потерпевшего обнаружили родственники и сообщили в правоохранительные органы.Благодаря качественно проведенному следователем СК России осмотру места происшествия на зеркале обнаружены следы пальцев рук предполагаемого преступника, что способствовало его идентификации и раскрытию преступления в кратчайшие сроки.В настоящее время мужчина задержан. Вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.