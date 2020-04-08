Владимир Путин направил телеграмму премьеру Великобритании Борису Джонсону, который находится в больнице с коронавирусом. Президент выразил главе британского правительства искреннюю поддержку и пожелал скорейшего выздоровления. Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь, - говорится в послании.

Владимир Путин направил телеграмму премьеру Великобритании Борису Джонсону, который находится в больнице с коронавирусом. Президент выразил главе британского правительства искреннюю поддержку и пожелал скорейшего выздоровления. "Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь", — говорится в послании.Борис Джонсон заразился коронавирусом в конце марта. В минувшие выходные его госпитализировали, а вчера стало известно, что состояние премьера ухудшилось. В каком состоянии теперь страна?Коронавирус временно обезглавил британское правительство — премьер-министр почти сутки находится в палате интенсивной терапии. Его обязанности исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб.В правительстве упорно отказываются сообщить, в чьих руках теперь ядерная кнопка. Пресс-служба сообщает лишь о том, что у Джонсона нет пневмонии, состояние стабильное, его поддерживают с помощью кислородной терапии, а необходимости в вентиляции легких пока нет."Премьер-министр в реанимации. Он получает самое лучшее лечение в больнице святого Томаса. Мы молимся за него и его семью", — заявил глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув.Министр Гоув сейчас тоже на самоизоляции после того, как симптомы коронавируса проявились у одного из членов его семьи.Коллеги Джонсона утверждают, что, несмотря на свой грузный вид, премьер-министр достаточно спортивен, хорошо играл в теннис и регби, регулярно совершал пробежки и вообще редко болел."Борис действительно крепкий парень! Он держит в себя в хорошей форме, много играет в теннис, регулярно бегает, не курит, умеренно пьет. Так что, если кто и может справиться с этим вирусом, так это точно Борис Джонсон", — отметил бывший пресс-секретарь Бориса Джонсона Уилл Уолден.Надолго ли он оказался в больнице — вопрос открытый."Отделение реанимации предназначено для пациентов в тяжелом состоянии. Туда не отправляют просто для того, чтобы перестраховаться. Перевод в реанимацию говорит о серьезной озабоченности врачей его состоянием", — рассказал врач Элли Кэннон.В истории Великобритании подобное уже происходило. В 1918-м от испанского гриппа чуть не умер премьер-министр Ллойд Джордж. В 1953-м три месяца после инсульта приходил в себя Уинстон Черчилль. Оба раза страну держали в неведении.Сам Джонсон до последнего высиживал на рабочем месте, которое превратилось в лазарет. Пишут, что еду и документы ему оставляли под дверью. С внешним миром общался он с помощью видеоконференций. Во время очередного сеанса видеосвязи лечащий врач потребовал, чтобы его немедленно отвезли в больницу."В госпитале, где находится премьер-министр, работают одни из лучших врачей в мире. Я уверен, что о нем позаботятся. Но, конечно, понятно, что люди напуганы", — отметил лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер.Молиться за Джонсона и даже отправить ему лекарства пообещал американский президент Дональд Трамп.Исполняющему обязанности премьера Доминику Раабу 46 лет. Он спортсмен, обладатель черного пояса по карате, выпускник Оксфорда. Десять лет как в политике, в правительстве с 2015-го. Руководить кабинетом ему выпало в самое тяжелое время. В Великобритании сейчас ждут пика эпидемии. В британских госпиталях сейчас с трудом справляются с наплывом больных. За минувшие сутки число погибших от коронавируса в Англии увеличилось на 758 человек."Я работаю в отделении реанимации уже 23 года и никогда не видела ничего подобного. Даже теракты в Лондоне не сравнятся с этим. И все это в такой короткий промежуток времени", — рассказала медработник Илэйн Торп.В больницах не хватает средств индивидуальной защиты. По данным Британской медицинской ассоциации, почти 70 процентов медсестер и врачей считают, что они недостаточно защищены.На следующей неделе британскому правительству предстоит определиться с продлением карантина. Министры утверждают, что решение будет принято точно в срок, вне зависимости от состояния премьера.Если заболеет заместитель Джонсона Рааб, то его заменит министр финансов Риши Сунак. Никаких сценариев сегодня исключать нельзя, учитывая, что вирус уже несколько недель гуляет в британском правительстве.