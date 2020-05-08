Вопрос поднимут, когда в регионе начнёт налаживаться эпидемиологическая обстановка

В администрации Владимирской области рассказали, как скоро в регионе могут снять ограничительные меры, а также, каким образом у нас будут стабилизировать экономику.В последнее время, особенно, учитывая, продление карантина в Москве до конца мая жители Владимирской области часто задаются вопросом, как долго всё это будет идти у нас? В пресс-службе администрации Владимирской области объяснили, что конкретной даты нет, а режим всеобщей самоизоляции Губернатор Владимир Сипягин снимет тогда, когда в регионе наладится эпидемиологическая ситуация.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавинуса ежедневно анализирует ситуацию во всех муниципальных образованиях региона, так что, как только ситуация будет налаживаться, решение не заставит себя долго ждать.Сложившаяся обстановка не могла не нанести вреда экономике Владимирской области. В Белом доме в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина разрабатывают поэтапное отраслевое расширение списка предприятий, которым разрешено работать. Проект стабилизации экономики будет прелставоен после 14 мая.