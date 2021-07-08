В день транспорт будет выполнять 36 рейсов от конечных остановок.

Во Владимире с 10 июля автобусы № 20С возобновляют перевозку пассажиров по маршруту «Пиганово - гипермаркет «Глобус».Они будут курсировать с 5:40 до 22:42. В день транспорт будет выполнять 36 рейсов от конечных остановок. Перерыв между автобусами составит около 30 минут.Ранее на линию автобусы №21С.Напомним, что ООО «АДМ» с 18 июня обслуживать маршруты №№ 15, 20 С, 21 С и 22, поэтому в областной столице ввели временные - №№ 19 С и 30 С.