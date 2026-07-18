Прокуратура взяла на контроль оказание помощи жителям дома во Владимире, который пострадал от атаки БПЛА ночью 18 июля, сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, беспилотный летательный

Прокуратура взяла на контроль оказание помощи жителям дома во Владимире, который пострадал от атаки БПЛА ночью 18 июля, сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, беспилотный летательный аппарат попал в одну из квартир многоквартирного жилого дома, что привело к возгоранию в одной из квартир. Оперативные службы уже завершили ликвидацию открытого горения. Жителей эвакуировали. По предварительной информации, обошлось