Оперативные службы завершили работу на месте происшествия. Губернатор Александр Авдеев поблагодарил их за чёткие действия и отметил правильную реакцию жителей. Ночью 18 июля беспилотник

Оперативные службы завершили работу на месте происшествия. Губернатор Александр Авдеев поблагодарил их за чёткие действия и отметил правильную реакцию жителей. Ночью 18 июля беспилотник попал в многоквартирный дом во Владимире. В одной из квартир начался пожар, но открытое горение быстро ликвидировали. Пострадавших нет. Часть жильцов эвакуировали, некоторым предложили временное размещение, но полной эвакуации всего дома