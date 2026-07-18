Палац Спорта. Все билеты проданы. Выступает малоизвестная, нераскрученная рок-команда. До выступления час - нет бас-гитариста. До выступления 30 минут - все начинают нерничать, нет басиста. До выступления 5 минут - все уже в истерике, курят сигарету за сигаретой. Басиста нет. Одна минута...нету басиста.
Вокалист говорит: ""Фиг с ним, выступаем без него"".
Кое-как отыграли концерт, сидят в коптерке, обсуждают. Тут открывается дверь и на пороге стоит пьяный басист, обнимая двух девушек.
- Я только что из зала. Пля, как же мы хреново играем....
еще анекдот!